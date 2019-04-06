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Трюдо предостерег подобные России страны перед выборами в Канаде 

Газета.Ru + ещё 2 15 минут назад
Фото: REUTERS
Канадский премьер Джастин Трюдо предостерег другие страны от вмешательства в выборы на территории страны. Об этом сообщает Global News.
Отмечается, что речь идет о парламентских выборах, которые состоятся в Канаде осенью 2019 года. Трюдо подчеркнул, что Оттава обратила внимание на рост влияния "иностранных игроков" и вмешательство в демократические процессы.
"Мы ясно видим, что страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа", — сказал Трюдо.
Ранее сообщалось, что Трюдо обвинили в "политическом вмешательстве" в судебные дела Канады.
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В мире , Джастин Трюдо , Канада
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