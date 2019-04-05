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Хамство: Тимошенко осталась недовольна предложением Зеленского о проведении дебатов 

Рамблер 8 минут назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмущена «хамским предложением» Владимира Зеленского стать ведущей его дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко и ответит отказом.
Об этом пишет Strana.ua со ссылкой на источник в окружении Тимошенко.
«Тимошенко возмущена хамским предложением. Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение», — сказал источник.
Ранее в пресс-службе Тимошенко заявили, что она обдумывает предложение Зеленского.
4 апреля кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко провести его дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко «чтобы избежать подкупов, провокаций и административного давления».
Политик дал Тимошенко на размышления 24 часа.
В мире , Украина
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