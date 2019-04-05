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Украинские СМИ заявили о «планах» выдачи жителям ДНР российских паспортов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Украинские СМИ сообщили об «активной подготовке» Донецка к выдаче жителям неподконтрольных Киеву территорий российских паспортов.
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Украинское издание «Страна» со ссылкой на «донецких работников образования» и «источник в российском ФМС» пишет, что районные отделы образования якобы направили в школы просьбу предоставить список педагогов и технических работников, у которых есть паспорта провозглашенной Донецкой народной республики.
Издание утверждает, что соответствующие данные нужны для «резюмирующего списка по республике — сколько в целом нужно бланков российских паспортов».
Списки уже составлены директорами школ и направлены в районы, продолжает портал.
«Те педагоги, которые живут по украинскому паспорту и не попали в них, паспорта РФ не получат», — утверждает «Страна».
Издание считает, что «первая волна выдачи российских паспортов» может быть запущена уже весной или летом. Уточняется также, что жителям собираются выдавать не общегражданские паспорта, а заграничные.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментировал предположения в интернет-СМИ о том, что выдача российских документов может начаться в Донбассе в этом месяце. Он подчеркивал, что Кремль такой информацией не располагает.
С самого начала конфликта на Юго-Востоке Украины звучат призывы выдать российские паспорта жителям Донбасса. В январе 2019 года глава ДНР Денис Пушилин заявлял о переходе процесса интеграции республики с Россией в интенсивную фазу.
Политолог Денис Денисов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР — более 90 процентов — хотели бы получить гражданство России.
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В мире , Видео , Украина , Донецк , США
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