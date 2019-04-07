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Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit 

Lenta.ru + ещё 3 7 апреля 2019
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о риске того, что Brexit может «ускользнуть из рук». Об этом пишет The Guardian.
Мэй обратилась к депутатам в субботу, 6 апреля, с призывом поддержать сделку с Евросоюзом. По ее словам, британское правительство оказалось поставлено перед жестким выбором: либо выйти из ЕС со сделкой, либо отказаться от Brexit.
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
«Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку», — заявила она.
5 апреля сообщалось, что Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit. Она предложила перенести окончание переходного периода на 30 июня 2019 года.
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля. В противном случае процедура начнется уже 12 апреля.
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В мире , Европа , Великобритания
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