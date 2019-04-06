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Климкин пригрозил России разорением 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Эспресо TV" заявил, что Киев может потребовать от Москвы такую "компенсацию за оккупацию", которая доведет Россию до разорения.
"Я даже пошутил — но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется", — заявил министр.
О том, что Украина может потребовать от России компенсацию за "века российской оккупации", Климкин впервые заявил в марте.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины, а также проверить случаи нарушения прав крымчан. Как позднее заявил депутат Андрей Козенко, ущерб полуострову превысил 1,5 триллиона рублей.
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В мире , Политика , Андрей Козенко , Павел Климкин , Вячеслав Володин , Госдума , Москва
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