Климкин пригрозил России разорением

"Я даже пошутил — но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется", — заявил министр.

О том, что Украина может потребовать от России компенсацию за "века российской оккупации", Климкин впервые заявил в марте.