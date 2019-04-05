Исключат ли Турцию из НАТО из-за закупок российских ЗРК С-400

В дни празднования 70-летней годовщины основания НАТО в альянсе накаляются страсти. Вашингтон вступил в прямую конфронтацию с Анкарой из-за ее планов приобрести российскую систему ЗРК С-400 «Триумф». Грозит ли Турции исключение из военного альянса из-за военного сотрудничества с Россией , разбиралась «Газета.Ru».

Вот уже несколько дней США обещают пересмотреть членство Турции в НАТО, если руководство ближневосточной республики не отменит свои планы по военному сотрудничеству с Россией.

Новый виток обострения запустили слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая в преддверии проходящей в Вашингтоне встречи министров иностранных дел стран-членов альянса заявила, что США видят Турцию членом НАТО только при условии, если Анкара откажется от С-400.

На это заявление ее спровоцировал вопрос журналиста, который спросил о перспективах исключения Турции из НАТО.

«Турция является очень важным союзником. Она вносит большой вклад в альянс, она участвует во всех наших миссиях.

Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории», — ответила Хатчисон.

Турция рассчитывает на получение С-400 из-за технических характеристик российской ЗРК. «Триумфы» способны обнаруживать цели на расстоянии 600 км. С дистанции до 400 км они могут поражать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Это могут быть крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации (например, истребитель F-16, с которого турецкие военные выстрелили по российскому Су-24), а также боеголовки баллистических ракет.

Комплексов, сравнимых с С-400, ни у кого в мире нет. На данный момент у США есть американские противоракетные комплексы Patriot, но если российский «Триумф», например, может поражать низколетящие цели на высоте от 5 м, то Patriot, его основной конкурент, способен работать только по целям, находящимся на высоте не менее 60 м.

Российские С-400 также могут использовать разные типы ракет. То есть одна установка может одновременно выполнять несколько боевых задач.

Покупка С-400 Турцией очень сильно раздражает США. Хатчисон в своем заявлении привела привела уже привычные аргументы американской стороны о том, что российская система «не может быть совместима с противоракетной обороной и самолетами НАТО», и что Россия может через ЗРК получить информацию об американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

К слову именно по этой причине Вашингтон угрожает Анкаре прекратить продажу F-35 и даже отказаться от поставки деталей для уже поставленных самолетов. Если же поставки истребителей 5-го поколения F-35 будут действительно заморожены, а конгресс США реально угрожает это сделать, Анкара имеет шанс потерять почти $1 млрд, которые она вложила в развитие программы F-35.

Однако несмотря на эти угрозы руководство Турции неоднократно давало понять, что вопрос о покупи российских ЗРК закрыт окончательно. Но и США от давления на своего союзника не отказываются.

В день 70-летней годовщины НАТО перепалка вышла на уровень вице-президентов.

«Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?» — с таким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, закупка С-400 «представляет большую опасность для НАТО».

Ответ от его турецкого коллеги Фуат Октая не заставил себя ждать:

«США должны сделать выбор: хотят ли они оставаться союзником Турции или хотят рисковать нашей дружбой, принимая сторону террористов и подрывая тем самым наш альянс перед лицом врагов?»

Таким образом вице-президент Турции напомнил США, что Анкара — важный стратегический участник Североатлантического альянса, к тому же это одна из старейших участниц, обладающая второй по численности армией в НАТО.

По данным рейтинга Global Power на текущий год, вооруженные силы Турции оцениваются в 710 565 человек, в НАТО эта страна уступает лишь Соединенным Штатам (2 083 100 человек).

О большой значимости Турции для альянса говорил и сам Столтенберг во время своего последнего визита в Анкару.

«Отчасти Турция важна из-за своего географического положения — страна близко расположена ко всем очагам беспорядка и насилия, Ираку и Сирии. Поэтому Турция особенно важна в борьбе с терроризмом. Ни один союзник НАТО не пострадал столь сильно от терроризма, как Турция», — пояснял генсек НАТО.

Кроме того, в Турции располагаются несколько баз НАТО, используемых союзниками для операций на Ближнем Востоке. Самая крупная из них — авиабаза «Инджирлик».

Во многом именно из-за этого Турция не боится исключения из рядов военного блока, и настаивает на своей позиции по С-400.

«Отношения у Турции с США стабильно ухудшаются. И естественно, когда страна НАТО покупает вооружение другого государства, которое в альянсе считается потенциальной угрозой, это не станет фактором улучшения отношений. При этом желание Анкары купить у России С-400 скорее является следствием ухудшения американо-турецких отношений, а не их причиной», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец считает исключение Турции из альянса маловероятным.

«Вероятности того, что Турцию напрочь исключат, нет.

Возможно, ее начнут ограничивать в каких-то военно-технических связях, весьма возможно, что Турцию перестанут привлекать к проведению международных учений НАТО, не исключено, что на отдельных участках ее лишат права голоса. Пасьянс давления на Турцию очень широк», — рассуждает эксперт в разговоре с ФАН.

Поскольку никаких процедур по «отставке» из НАТО, кроме добровольного выхода, уставом альянса не предусмотрено, единственный способ добиться ухода Турции из НАТО — сделать ее пребывание в альянсе невыгодным. Однако сделать это после более 65 лет успешного военного сотрудничества будет очень не просто.