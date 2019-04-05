Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским

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Война и внешняя политика: Порошенко сделал заявление по дебатам 

Рамблер 54 минуты назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику на выборах Владимиру Зеленскому провести дебаты в три этапа. Об этом сообщает 112.ua.
По мнению Порошенко, дебаты первого этапа должны быть посвящены позиции президента как верховного главнокомандующего по программе укрепления обороны и безопасности. На втором этапе он предложил обсудить внешнюю политику, а на третьем — защиту конституционных прав и свобод украинцев.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, который должен состояться 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко.
По итогам обработки ста процентов бюллетеней Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.
Позже Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил Порошенко устроить дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Действующий президент согласился. Одним из условий проведения дебатов Зеленский называл сдачу анализов. По его мнению, это необходимо, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».
Утром 5 апреля оба кандидата прошли обследования, анализы они сдавали в разных местах: у Порошенко анализы брали медики Киевской городской наркологической больницы на территории стадиона, а у Зеленского — сотрудники клиники Eurolab.
Дата дебатов пока неизвестна. В ЦИК Украины свою позицию по дебатам еще не объявили.
Комментарии169
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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