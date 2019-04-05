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Зеленский сдал анализы перед дебатами 

Вести.Ru 1 час назад
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ на содержание наркотиков и алкоголя в крови. Для этого он прибыл утром в одну из частных клиник Киева. На странице его команды в Facebook шла трансляция процедуры забора крови.
Голосование по выборам президента Украины состоялось 31 марта. По данным Центризбиркома, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур голосования намечен на 21 апреля, в нем примут участие набравшие большинство голосов кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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