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СМИ: любовница Безоса ушла от мужа, после развода бизнесмена с женой 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
Лорен Санчес, которая была уличена в связи с богатейшим человеком на планете Джеффа Безоса и, возможно, стала причиной развода главы Amazon, сама подала на развод в пятницу, сообщает tmz.com.
"Лорен Санчес сделала шаг в сторону свободы и Джеффа Безоса, потому что она подала развод с мужем Патриком Уайтселлом… на следующий день после того, как развод Безоса стал окончательным", — написал таблоид.
Маккензи Безос в четверг в своем Twitter сообщила, что они с супругом договорились, что в рамках бракоразводного процесса бизнесмен сохраняет за собой 75% из имеющихся у семьи акций компании и право голоса по акциям жены (около 4%), она также передает ему свою долю в Washington Post и в Blue Origin. В документе, опубликованном на сайте Amazon по поводу достижения соглашения, говорилось, что заявление о разводе было подано 4 апреля и должно быть рассмотрено в течение 90 дней.
В начале января стало известно о планах по разводу Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с бизнесменом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.
В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов.
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Комментарии2
В мире , Другое , Джефф Безос , Билл Гейтс , Патрик Уайтселл , Amazon , Microsoft , Apple , Washington Post , Forbes
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