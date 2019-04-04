Польша пригрозила России ядерным ударом
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Запад нанесет по России ядерный удар, если страна нападет на Польшу.
Умер Георгий Данелия
Режиссер Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни. Об этом его семья рассказала «Новой газете».
«Крым — это…»: Зеленский ответил на главный вопрос
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Крым украинской территорией. Об этом сообщает «Радио Свобода».
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Из окна столичного отеля выбросили сумку, набитую 21 миллионом рублей, сообщает Telegram-канал Baza. В обстоятельствах странного дела, в котором фигурируют жители чеченского села, гонец Абдул-Али и два московских грабителя.
В РФ принято решение по пенсионной реформе
Конституционный суд России не увидел препятствий в законодательстве для проведения пенсионной реформы и счел ее законной. Так как определение возраста выхода на пенсию остается прерогативой законодателя, российская конституция «не исключает возможности изменения пенсионного возраста».
НТВ объяснил "исчезновение" Норкина
Телеведущий Андрей Норкин покинул эфир своего шоу «Место встречи» на НТВ, потому что почувствовал себя плохо, рассказали РИА Новости в пресс-службе канала.
"Неприемлемо": Россия вновь возмутила Японию
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Аквариум в торгово-развлекательном центре «Океания» в Москве открылся после реконструкции и тут же протек, сообщает «Мэш».
Ранее аквариум объемом свыше миллиона литров был закрыт на длительную реконструкцию, а сегодня открылся.
«Ответ будет жестким»
Командир карательного батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко пригрозил местью за гибель пулеметчицы Яны Червоной, известной под позывным «Ведьма». По словам украинского силовика, ответ будет «жестким».
Рубль приготовился к обвалу
Аналитики, опрошенные «Российской газетой», считают, что новости о новых санкциях США против России могут «уронить» российскую валюту до 67 рублей за доллар.
Турнир по борьбе: в Чечне произошла массовая драка
Вольные борцы в Чечне пошли врукопашную и раззадорили десятки фанатов присоединиться к ним. Видео массовой драки в городе Курчалой опубликовала инстаграм-страница «Чечня лайф».