«Президент двух областей»: Порошенко не помогла борьба с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году победил на выборах в первом же туре. Теперь регионы, которые поддержали его тогда, отвернулись от нынешнего главы государства.

Отвечая вечером 3 апреля на призыв кандидата Владимира Зеленского выйти на дебаты, президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих отличиях от оппонента.

«Мы с вами очень разные. Главная разница — стрелки наших с вами геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света», — заявил Порошенко.

Таким образом, он в очередной раз намекнул на якобы пророссийскую ориентацию Зеленского. Сторонники Порошенко реагируют еще жестче. Так, журналист и телеведущий Айдер Муджабаев и вовсе заявил, что проголосовавшие за Зеленского — предатели, с которыми придется вести войну. После широкого общественного резонанса Муджабаеву пришлось извиняться за свои слова.

«Зе команда вместе с РФ уже начали насмехаться над Украиной. Не дадим. Украина — не Россия и не Малороссия», — заявила Геращенко.

Тем удивительнее тот факт, что давшие в 2019 году Зеленскому больше всего голосов регионы всего лишь пять лет назад голосовали за Порошенко.

Президент лишь двух областей

В 2014 году больше всего голосов за Порошенко отдала Львовская область. Там за него проголосовало 1 544 016 человек. Львовская область осталась верна теперь уже действующему президенту и в 2019 году. Правда, в этот раз за Порошенко проголосовало чуть меньше — 1 324 932 человека, но это тоже большинство.

А вот остальные регионы, давшие пять лет назад Порошенко больше миллиона голосов, теперь выступили против него. В 2014 году в Днепропетровской области за Порошенко отдали 1 465 139 голосов. 31 марта 2019 года там теперь уже за Зеленского проголосовали 1 647 406 человек.

Столица Украины — Киев — пять лет назад поддержала Порошенко 1 380 012 голосами. В 2019 году 1 462 706 киевлянина и киевлянки проголосовали за Зеленского.

Первая столица Украины — Харьков — в 2014 году отдала Порошенко 1 033 847 голосов. Спустя пять лет за его основного конкурента Зеленского проголосовало ровно на 291 тыс. харьковчан и харьковчанок больше — уже 1 324 847 человек.

Одесская область в 2014 году, спустя три с небольшим недели после трагедии 2 мая, все же в большинстве своем поддержала Порошенко, отдав за него 836 659 голосов. Спустя пять лет за Зеленского в области проголосовало 1 026 868 человек.

Критики укажут на то, что в процентном соотношении Зеленский собрал меньше голосов, чем Порошенко, да и явка была другой. Однако на самом деле и кандидатов на тех выборах было 23 человека. А пять лет спустя в первом туре президентских выборов приняло участие 39 человек. Да и рост явки на Украине был не таким уж значительным — на 874 391 человек.

Да и в любом случае — Зеленский получил поддержку в большинстве областей Украины. Лишь две области — Львовская и Тернопольская — в большинстве своем проголосовали за Порошенко. Еще две — подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей поддержали Юрия Бойко . Большинство жителей Ивано-Франковской области поддержали Юлию Тимошенко . Большинство жителей всех остальных областей и столицы — за Зеленского.

Строго говоря, Порошенко сегодня — президент двух областей: Львовской и Тернопольской. Да и там его поддержка значительно снизилась. В Тернопольской области, как и во Львовской, в этом году за Порошенко проголосовало на десятки тысяч меньше избирателей.

При этом Украина 2014 года была куда более «пророссийская», чем сегодня. Ведь тогда связи с Россией были гораздо теснее.

Русофобия не помогла

Сегодня, 4 апреля, в Подольском районном суде рассматривается дело журналиста Кирилла Вышинского. Несмотря на отсутствие внятной доказательной базы и многочисленные нарушения прав журналиста, вряд ли кто-то сомневается в том, что Вышинского не отпустят на свободу. Ведь до этого подобным же образом за решетку бросали других неугодных украинской власти журналистов Украины: Василия Муравицкого, Елену Глищинскую, Дмитрия Васильца, Руслана Коцабу. Кого-то из них удалось освободить после давления мировой общественности. Кого-то, как Глищинскую, — обменять на украинцев, заключенных в РФ. А кого-то, как журналиста и публициста Олеся Бузину, и вовсе убили.

Национальный союз журналистов Украины с каждым годом высказывает все большую озабоченность. Насилие против сотрудников СМИ в постмайданной стране растет, а свобода слова сужается.

Президент Украины практически подмял под себя массмедиа.

«Наибольшее освещение среди кандидатов на шести телеканалах и в семи онлайн-изданиях, в отношении которых проводился мониторинг, получил Петр Порошенко. Для сравнения: Юлия Тимошенко получила наибольшее освещение на одном телеканале и в одном онлайн-издании», — гласит отчёт общественных организаций «Комиссия по журналистской этике», «Платформа прав человека», «Украинский институт медиа и коммуникаций» и StopFake, подготовленный при поддержке Совета Европы

При этом деятельность российских массмедиа в стране запрещена. Украинцы не могут зайти на сайты ведущих российских новостных агентств, к примеру на сайт РИА Новости. О трансляции российских телеканалов и говорить не приходится. Нападениям радикалов подвергаются и украинские телеканалы.

Но так на постмайданной Украине было не всегда.

В мае 2014 года, когда избирался Порошенко, в стране еще работали журналисты. Даже те, в отношении которых у спецслужбы постмайданных властей были сомнения. Так, сотрудникам «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину и Александру Коцу Служба безопасности Украины запретила въезд в страну уже через пять дней после выборов — 30 мая 2014 года. Тогда был еще жив журналист и публицист Олесь Бузина, в убийстве которого в апреле 2015 года подозревают украинских националистов.

Тогда же в стране спокойно транслировались российские каналы. Робкие попытки их запретить уже предпринимались, но на полную катушку украинская цензура развернулась лишь в 2015 году. В феврале 2015 года Верховная Рада установила критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая «вредит национальной безопасности Украины». Именно основываясь на этих критериях, Национальный совет по телевидению и радиовещанию и будет запрещать трансляцию российских телеканалов, а также ввоз книг из России на Украину.

Но на этом ставший президентом Порошенко не остановился. В 2017 году он подписал указ, который фактически отрезал Украину от части российского сегмента интернета.

«Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты», — заявил в мае 2017 года Порошенко.

По его словам, запрет в том числе и самых популярных на Украине соцсетей не повредит украинцам.

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить», — безапелляционно утверждал Порошенко.

Правда, в мире такое рвение не поняли.

«С точки зрения «Репортеров без границ» — это неприемлемая атака на свободу слова и свободу информации. Социальные сети также важны для свободы прессы. Ведь речь идет о крупнейших социальных сетях русскоязычной среды. Они важны для свободы слова и информации, ведь люди могут общаться и обмениваться мнениями в этих соцсетях», — заявил тогда руководитель немецкого отделения организации «Репортеры без границ» Кристиан Мир.

Но Порошенко не переубедили. До сих пор у украинцев нет доступа к ряду российских сайтов и к российским соцсетям.

В таких условиях, несравнимых с теми, что были пять лет тому назад, Украина и подошла к президентским выборам 2019 года. В стране нет незапуганных СМИ, неугодные журналисты сидят в тюрьмах, бежали из страны или преследуются властью, российские каналы, сайты и даже многие книги — вне свободного доступа. Но Порошенко не удается повторить результат 2014 года, когда в стране действовали российские СМИ, работали журналисты из РФ, а доступ к разным соцсетям был гораздо свободнее, и уж тем более в них не было полчищ «порохоботов». И сегодня в провале Порошенко его люди винят… Россию!

«Путин, в первую очередь Путин мечтал, чтобы получить во втором туре полностью команду, с которой он сможет либо договариваться — я имею в виду одну кандидатку — либо слабого кандидата, с которым он будет вести переговоры», — заявил после первого тура выборов глава фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов.

Правда, с первого раза произнести эту фразу в эфире одного из украинских каналов он не смог. Его прервал дружный смех зрителей.

Даже рядовые украинцы не верят в «руку Кремля». Порошенко сгубила его политика, а никакие не «российские агенты». Тем более, все пять лет своего правления Порошенко старательно разрывал все связи с РФ и ограничивал свободу слова. Но это ему не помогло.