Эксперт спрогнозировал результат дебатов Зеленского и Порошенко

«Зеленский тоже не лыком шит. Он актер. В его команде есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам. Этот баттл с неизвестными результатами мог бы быть интересен для людей», — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он объяснил, почему Зеленский предложил дебатировать Порошенко на многотысячном стадионе.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что президент Украины Петр Порошенко — опытный демагог и «наверняка подготовился» к трудным вопросам, которые могли бы прозвучать на дебатах с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее стало известно, что Порошенко согласился с предложением своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на стадионе. Действующий президент, правда, напомнил, что по закону «могут проходить на базе Общественного телевидения». «Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — добавил Порошенко.

«Зеленский тоже не лыком шит. Он актер. В его команде есть люди, которые могут профессионально подготовить его к дебатам. Этот баттл с неизвестными результатами мог бы быть интересен для людей. Те, кто предпочитает Порошенко, и так проголосуют за него. А те, кто определился с Зеленским, то его неудачные ответы все равно не отвадят людей от голосования за него. Потому что они главным образом против Порошенко», — пояснил Погребинский.

По его словам, Порошенко может придумать сколько угодно аргументов для убеждения электората, «но ему все равно не поверят». «Я не вижу для него других шансов кроме как сорвать каким-то способом выборы», — полагает Погребинский.

Что касается самого предложения Зеленского дебатировать с Порошенко на многотысячном стадионе, то эксперт пояснил, что на нем могли бы собраться исключительно те, кто настроен против действующего президента. В то же время, подчеркнул эксперт, кроме стадиона Зеленский выдвигал ряд других требований, поэтому в итоге вряд ли оба политика сойдутся в очной дуэли.