Зеленского заблокировал Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что его рекламный аккаунт в Google был заблокирован. Об этом говорится на странице в фейсбуке.

"Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин!" — говорится в сообщении

Команда Зеленского также обвинила Google в предоставлении неверной статистики по просмотрам видео.

Также, по данным штаба Зеленского, его видеообращение, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, намеренно не попало во вкладку "тренды".