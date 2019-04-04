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Зеленского заблокировал Google 

Газета.Ru + ещё 4 54 минуты назад
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что его рекламный аккаунт в Google был заблокирован. Об этом говорится на странице в фейсбуке.
"Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин!" — говорится в сообщении
Команда Зеленского также обвинила Google в предоставлении неверной статистики по просмотрам видео.
Также, по данным штаба Зеленского, его видеообращение, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, намеренно не попало во вкладку "тренды".
Ранее сразу несколько членов команды действующего президента Петра Порошенко распространили в социальных сети фейковую информацию о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Google
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