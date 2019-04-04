Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский

«Правила дебатов прописаны в законе о президенте, почитайте будьте добры. Они могут проводиться на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко.

После подсчета основной доли бюллетеней для голосования на Украине лидер парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) и один из руководителей предвыборного штаба главы государства Артур Герасимов заявил в эфире телевидения страны о готовности Порошенко выступить на дебатах и «профессионально, экспертно и очень глубоко» рассказать о достижениях в стране за последние годы.

В ответ на это советник конкурента Порошенко по борьбе за президентское кресло Руслан Рябошапка заявил, что у действующего главы государства была возможность все доказать и объяснить в течение тех пяти лет, которые он находился у власти.

«Вопрос такой — о чем дебатировать?.. Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию», — сказал Рябошапка, передает УНИАН.

Он отдельно подчеркнул, что не видит смысла и в обсуждении членами команд двух кандидатов их программ, так как Порошенко считает Зеленского «марионеткой Коломойского».

Однако после этого сам Зеленский обратился к Порошенко с обращением, в котором согласился на участие в дебатах при соблюдении ряда условий, выдвинутых его штабом.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил Зеленский.

В частности, он потребовал провести дебаты в присутствии зрителей, выдать права на трансляцию дебатов онлайн всем телеканалам, разрешить присутствовать журналистам любых изданий. Помимо этого, Зеленский потребовал от Порошенко вместе пройти медицинскую экспертизу, которая должна будет доказать народу страны, что среди них «нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Он также потребовал от действующего главы государства, который ранее позволял себе называть его «марионеткой Коломойского» признать, что ему предстоит участие в дебатах «не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины».

После выдвижения такого списка требований, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова заявила об отказе Порошенко участвовать в дебатах, которые пройдут на стадионе.

«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — передает ее слова РИА «Новости».

Отмечается, что именно Ионова вместе с другим депутатом Верховной рады Ириной Геращенко внесли законопроект, оговаривающий обязательное проведение дебатов перед вторым туром президентских выборов.

Геращенко подчеркнула, что соответствующий документ был подан во второй раз. Если изначально целью законопроекта было заставить участвовать в дебатах бывшего президента страны Виктора Януковича , то теперь задачей было вовлечь в публичную дискуссию Владимира Зеленского, который изначально выступал против своего участия.

Сам Порошенко после споров в публичном пространстве объявил опрос в своем телеграм-канале, в котором предложил своим подписчикам проголосовать за то, как они относятся к идее проведения дебатов на стадионе. Глава государства напомнил читателям текст закона, оговаривающий необходимость проведения мероприятия на телевидении и спросил, как бы поступили они — в рамках закона или нарушили бы его?

На момент написания материала число проголосовавших за то, чтобы президент действовал в рамках закона составляло 73% читателей Порошенко.