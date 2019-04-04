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Зеленский рассказал об отношении к воссоединению Крыма с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский отказывается признавать итоги референдума 2014 года и воссоединение Крыма с Россией.
«Крым — это Украина. Был, есть и будет», — заявил он в интервью «Радио Свобода», передает ТАСС.
Он также выразил мнение, что став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе. «Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — заявил он.
При этом события в Донбассе, которые начались весной 2014 года, он охарактеризовал как «у нас отжали территорию». «Но это временно», — добавил он.
Кроме того, Зеленский назвал себя ярым киноманом, а также признался в любви к классической литературе. «Я ярый киноман. Не могу назвать один-единственный любимый фильм, их много. Есть такие, которые я смотрел несколько раз. Например, „Человек дождя“ Барри Левинсона, „Крестный отец“ Фрэнсиса Форда Копполы, „Однажды в Америке“ Серджио Леоне, „Пролетая над гнездом кукушки“ Милоша Формана», — заявил он.
В разговоре о книгах Зеленский указал, что его предпочтения менялись с возрастом. «В детстве, в школе, нравились Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг, ведь хотелось окунуться в мир приключений и героических поступков. В старших классах открыл для себя Чехова, Гоголя, Франко. Позже, в студенческие годы, когда я уже играл в КВН и сам начал писать первые скетчи, читал много новелл О. Генри, произведений Джерома К. Джерома — литературы с тонким юмором. Был период увлечения детективами — Эдгар По, Патрик Зюскинд, сейчас время от времени возвращаюсь к классике — того самого Чехова», — рассказал кандидат в президенты.
Кроме того, он отметил, что с уважением относится к поэзии Лины Костенко, а также, чтобы «оторваться от реальности», читает произведения Дэна Брауна или Бориса Акунина.
В четверг утром ЦИК Украины обнародовал предварительные официальные данные первого тура выборов президента страны после обработки 100% протоколов. Лидер первого тура Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
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В мире , Видео , Украина , Борис Акунин , Жюль Верн , Дэн Браун , Петр Порошенко , Милош Форман , Владимир Зеленский , Патрик Зюскинд , Эдгар По , Редьярд Киплинг , Барри Левинсон , Фрэнсис Форд , Лина Костенко , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , радио "Свобода" , Республика Крым
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