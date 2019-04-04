Зеленский рассказал об отношении к воссоединению Крыма с Россией

«Крым — это Украина. Был, есть и будет», — заявил он в интервью «Радио Свобода», передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе. «Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — заявил он.

При этом события в Донбассе, которые начались весной 2014 года, он охарактеризовал как «у нас отжали территорию». «Но это временно», — добавил он.

В разговоре о книгах Зеленский указал, что его предпочтения менялись с возрастом. «В детстве, в школе, нравились Жюль Верн , Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг , ведь хотелось окунуться в мир приключений и героических поступков. В старших классах открыл для себя Чехова, Гоголя, Франко. Позже, в студенческие годы, когда я уже играл в КВН и сам начал писать первые скетчи, читал много новелл О. Генри, произведений Джерома К. Джерома — литературы с тонким юмором. Был период увлечения детективами — Эдгар По Патрик Зюскинд , сейчас время от времени возвращаюсь к классике — того самого Чехова», — рассказал кандидат в президенты.