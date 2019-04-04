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«Выбирайте между Анкарой или террористами»: в Турции ответили на ультиматум США 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Майк Помпео заявил, что Турции придется сделать выбор между НАТО и покупкой российских С-400. Турецкая сторона не замедлила с ответным ультиматумом.
Вице-президент США Майк Помпео объявил, что Турции придется сделать выбор между НАТО и покупкой российских С-400. Свое заявление Помпео озвучил в социальных сетях.
По словам вице-президента, Штаты сделали «исторические инвестиции» в оборону и собираются требовать от членов НАТО такой же самоотдачи. В первую очередь это касается закупки странами НАТО оружия у «противников Альянса», к которым Помпео, очевидно, относит и Россию.
«Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наше союзничество?», — написал Помпео.
Турецкая сторона не замедлила с ответом. Вице-президент Турции Фуат Октай отреагировал на ультиматум и предложил Вашингтону тоже сделать выбор — между Анкарой и террористами. Октай подчеркнул, что США стоит подумать, чем обернется разрыв дружеских отношений с Турцией.
«Соединенные Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или хотят рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?», — парировал турецкий коллега вице-президента Помпео.
США не впервые выражают возмущение тем, что Турция закупила российские С-400. Ранее стало известно, что Вашингтон даже приостановил поставки в эту страну материалов для истребителей F-35, пытаясь вынудить Анкару отказаться от партнерства с Москвой.
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Комментарии1
В мире , Видео , НАТО , Анкара , США , Турция
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