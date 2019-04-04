Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
На прошлой неделе Управление Россельхознадзора По Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении более 70 тонн прибалтийской рыбы.
"Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить", — написал политик в Facebook.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам. Ранее стало известно, что Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.