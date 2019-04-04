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В ЕС усомнились в способностях Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: ТАСС
Официальные лица стран Евросоюза сомневаются, что шоумен Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента Украины сможет сохранить проевропейский курс страны, пишут СМИ.
Кроме того, в ЕС сомневаются, что Зеленский сможет «противостоять Москве», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Отмечается, что шоумен «не занимал государственных постов».
Один из источников WSJ заявил, что переизбрание Петра Порошенко может стать «менее плохим вариантом», ведь «никто не знает, в чем именно состоит программа» Зеленского и «кто на самом деле стоит за ним».
По словам одного из европейских дипломатов, «никто не знает, что произойдет» после победы Зеленского.
Напомним, в штабе Зеленского заявили, что шоумен не является антироссийским кандидатом, но считает российскую власть врагом.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Москва
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