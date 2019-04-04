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Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом 

Lenta.ru 1 час назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.
Согласно закону «О выборах Президента Украины» теледебаты должны проводиться в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, отметил Порошенко. «На самом деле, вопрос риторический», — добавил он, прикрепив опрос с двумя вариантами ответа: «действовал бы законно» и «нарушил бы закон».
На момент написания новости в опросе проголосовало 15,5 тысяч человек, 78 процентов из них выбрали первый вариант.
Ранее Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты в НСК «Олимпийский». На ответ он дал 24 часа. До этого в штабе лидера президентской гонки заявляли, что не видят смысла в дебатах, и выдвинули украинскому лидеру ряд требований, которые он должен исполнить до своего возможного проигрыша на выборах.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.
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Комментарии4
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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