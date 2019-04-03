Разгром во втором туре: опрос показал шансы Порошенко и Зеленского

Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента — нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% — таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами «112 Украина » и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA ( Австрия ) и Центром «Социальный мониторинг».

Опрос был проведен среди более 29 500 избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года. В итоге в пользу Зеленского высказались 49,4% избирателей.

«Полученные результаты репрезентативны на национальном уровне со статистическим отклонением в пределах 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов», — говорится в комментарии авторов исследования.

По итогам обработки 99.99% бюллетеней в первом туре Зеленский набрал 30.24% голосов, Порошенко — 15.95%, третье место заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13.40% голосов.

Ранее Зеленский принял вызов и согласился участвовать в дебатах с Порошенко, но выдвинул условие: чтобы мероприятие прошло на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает НСН.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил актер в видеообращении.

В партии «Блок Петра Порошенко» ответили, что отказываются от дебатов на стадионе, но готовы провести их в студии, передает ФАН.

«Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте», — заявил парламентарий.

в случае победы Зеленского «в стране ничего не изменится, кроме элиты».

Сам Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом.

«Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Стоит добавить, что Тимошенко заявила о фальсификации результатов выборов со стороны штаба Порошенко.

По ее словам, в первую очередь для искажения исхода голосования Порошенко применял грязные технологии, одна из которых — регистрация 39 кандидатов в президенты. Тимошенко уверена, что таким образом украинский лидер пытался «распылить голоса», приобретя возможность выйти во второй тур.

Вторым пунктом плана Порошенко, по мнению лидера «Батькивщины», был подкуп избирателей из бюджетных и внебюджетных средств. Она заявила, что из бюджета выплачивали одноразовую прибавку к пенсии миллионам пенсионеров, была выдана монетизированная субсидия за ЖКХ и матпомощь отдельным людям, согласившимся голосовать за президента.

Вместе с тем, послы стран «Большой семерки» согласились с предварительными выводами ОБСЕ о президентских выборах на Украине, назвав их конкурентными и мирными. Заявление G7 было опубликовано в твиттере.

европейские наблюдатели «в целом позитивно» оценили президентские выборы на Украине.

Также в твиттере G7 отмечается, что голосование 31 марта «открывает путь ко второму туру». Помимо этого представители «Большой семерки» призвали кандидатов в президенты Украины придерживаться законов.

Глава же миссии наблюдателей ENEMO Златко Вуйович заявил, что на нынешних президентских выборах на Украине подсчет голосов прошел хуже, чем на выборах президента в 2014 году. Европейский политик заявил в эфире программы «Свобода слова».

«Мы видим хуже подсчет собственно в этом году, чем пять лет назад, я говорю о подсчете голосов», — сказал Вуйович.

Он подчеркнул, что данные сложности связаны с кадровыми перестановками на участковых и окружных комиссиях.