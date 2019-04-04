«Северный поток — 2» сделает Германию заложником России, заявил Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" по поставкам российского газа в Германию сделает немецкую экономику заложником России, что влияет на безопасность всех западных стран.

"Мы не можем гарантировать защиты Запада, если наши союзники становятся все более зависимыми от России. Если Германия продолжит реализацию (проекта) трубопровода "Северный поток — 2", как сказал президент (США Дональд) Трамп, это в буквальном смысле сделает немецкую экономику заложником России", — заявил Пенс, выступая в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО.

"Это просто неприемлемо для крупнейшей европейской экономики продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной безопасностью и нашей общей безопасностью на таком уровне. Это неправильно для Германии разрешать себе становиться энергетически зависимой от России", — добавил он.

Пенс напомнил, что в рамках НАТО требуется, чтобы вклад в общую безопасность вносили все союзники. Он вновь подверг критике политику Германии, которая до сих пор еще не тратит 2% от ВВП на оборону, как условились ранее страны альянса — 1,3% согласно последнему проекту бюджета.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром" . Софинансированием проекта занимаются также европейские партнеры "Газпрома" — Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"Газпром" 1 апреля сообщил, что уложил по дну Балтийского моря уже 915 километров труб "Северного потока — 2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода.