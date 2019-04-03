Зеленский намерен продолжить «курс Порошенко»

Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться, — сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что артист «остаётся на курсе, который проложил Порошенко», он от этого не отойдёт, передаёт «Громадське».

Как писал News.ru, кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» актёр Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко. Провести их шоумен предложил в Киеве на стадионе «Олимпийский».