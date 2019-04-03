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Зеленский намерен продолжить «курс Порошенко» 

News.ru 45 минут назад
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявила, что шоумен «не пророссийский кандидат». Он намерен в будущем прокладывать курс, который заложил Пётр Порошенко.
Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться, — сказала Венедиктова.
Она подчеркнула, что артист «остаётся на курсе, который проложил Порошенко», он от этого не отойдёт, передаёт «Громадське».
Как писал News.ru, кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» актёр Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко. Провести их шоумен предложил в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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