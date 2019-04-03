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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появились фотографии, сделанные на месте гибели украинской пулеметчицы Яны Червоны (позывной — «Ведьма»).
«Так выглядит смерть. Это — блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона «Донбасс-Украина» Яна Червона и Александр Милютин», — говорится в Facebook украинского фонда «Вернись живым».
Ранее сообщалось, что воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Яна Червона погибла от попадания ПТУР в блиндаж якобы в результате обстрела со стороны ополченцев. У нее остались двое детей. При этом в ЛНР заявили, что «Ведьма» погибла в результате разрыва миномета на позициях ВСУ.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с уничтожением «Ведьмы».
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