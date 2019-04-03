Зеленский анонсировал аресты после выборов

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В штабе Зеленского анонсировали первые аресты после победы на выборах 

ТАСС 1 час назад
Представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского считают, что первоочередной задачей в случае его победы на выборах должно стать проведение коренной реформы судебной и правоохранительной систем с целью искоренения коррупции. Об этом рассказал советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Конечно, надо начать с того, чтобы те реформы, которые на самом деле были просто имитированы, чтобы сделать их по-настоящему. Какие они? Первое — это судебная реформа. Мы на следующей неделе представим наше видение", — сказал он, пишет "Украинская правда".
По словам Данилюка, у них есть несколько решений, которые позволят "поставить все с головы на ноги". "Начнем с Верховного суда и Апелляционного суда", — уточнил он. Команда Зеленского планирует также либерализовать налоговое и трудовое законодательство. По словам Данилюка, сейчас они выходят "на финишную прямую по этим направлениям".
Следующим шагом должен стать "перезапуск антикоррупционной инфраструктуры", которая, по словам представителя Зеленского, "не работает, является политически зависимой". "Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. Он должен был это сделать еще на прошлой неделе", — сказал Данилюк. А первые решения и "первые посадки состоятся вскоре после смены руководства страны", выразил уверенность советник кандидата в президенты.
Он добавил, что попытки реформировать старые институты — прокуратуру, суды, СБУ, Государственную фискальную службу — закончились провалом.
"Поэтому есть единый подход, к которому нам придется прибегнуть, это старый подход революции: "до основанья, а потом". Другое не работает. Поэтому наш подход к реформированию и ГПУ, и всех органов, которые я перечислил, заключается в том, чтобы искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов. И руководить ими должны люди, которые вышли не из системы", — подытожил Данилюк.
В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента. По результатам обработки 99,9% протоколов лидер голосования Владимир Зеленский получает 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — почти вдвое меньше — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
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В мире , Видео , Украина , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , СБУ , Украинская правда
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