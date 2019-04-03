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Пока вы не уснули: как на самом деле погибла «Ведьма» 

Рамблер 1 час назад

Появились подробности гибели «Ведьмы»

facebook.com / Yana Chervonaya
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Червоная с позывным «Ведьма» погибла не в результате попадания в ее блиндаж мины.

НАТО пообещало прибрать к рукам Керченский пролив

НАТО защитит корабли Украины от России при их проходе через Керченский пролив.

«Надо разобраться»: Песков удивлён нехваткой у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу ранее опубликованного сообщения Росстата, в котором сказано, что треть россиян не может обеспечить каждого члена своей семьи обувью.

Россия уходит с Байконура

Ситуация с Украиной должна была научить Россию — не стоит делать казахстанский космодром Байконур единственным возможным местом запуска ракеты-носителя «Иртыш».

Умер Алексей Булдаков

Российский актер, исполнитель одной из главных ролей в «Особенностях национальной охоты» Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

NI: США отрабатывают фиктивные удары по России

Стратегические бомбардировщики США B-52 в марте отрабатывали фиктивные ядерные атаки по России.

Порошенко ответил на требования Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с РФ

Все прямые авиаперелеты между Россией и Украиной запрещены. Такое решение приняло правительство последней.

Россиянам рассказали о длинных выходных в мае

Замглавы Роструда Евгений Шкловец напомнил, что в мае 2019 года россиян ожидают длинные выходные.

Путин дал обещание Mercedes-Benz в России

Президент России Владимир Путин на открытии первого в РФ завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье выразил уверенность, что компания не будет разочарована тем, как идёт бизнес в России.
Комментарии69
В мире , Видео , Ирина Геращенко , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Булдаков , Владимир Путин , Росстат , Роструд , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости
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