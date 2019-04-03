Пока вы не уснули: как на самом деле погибла «Ведьма» 

Появились подробности гибели «Ведьмы»
facebook.com / Yana Chervonaya
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Червоная с позывным «Ведьма» погибла не в результате попадания в ее блиндаж мины.
НАТО пообещало прибрать к рукам Керченский пролив
НАТО защитит корабли Украины от России при их проходе через Керченский пролив.
«Надо разобраться»: Песков удивлён нехваткой у россиян денег на обувь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу ранее опубликованного сообщения Росстата, в котором сказано, что треть россиян не может обеспечить каждого члена своей семьи обувью.
Россия уходит с Байконура
Ситуация с Украиной должна была научить Россию — не стоит делать казахстанский космодром Байконур единственным возможным местом запуска ракеты-носителя «Иртыш».
Умер Алексей Булдаков
Российский актер, исполнитель одной из главных ролей в «Особенностях национальной охоты» Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
NI: США отрабатывают фиктивные удары по России
Стратегические бомбардировщики США B-52 в марте отрабатывали фиктивные ядерные атаки по России.
Порошенко ответил на требования Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с РФ
Все прямые авиаперелеты между Россией и Украиной запрещены. Такое решение приняло правительство последней.
Россиянам рассказали о длинных выходных в мае
Замглавы Роструда Евгений Шкловец напомнил, что в мае 2019 года россиян ожидают длинные выходные.
Путин дал обещание Mercedes-Benz в России
Президент России Владимир Путин на открытии первого в РФ завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье выразил уверенность, что компания не будет разочарована тем, как идёт бизнес в России.