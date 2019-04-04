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На Украине декоммунизировали хлеб 

ТК «Звезда» + ещё 9 46 минут назад
Руководство завода в Николаеве лишило хлеб «Стахановский» названия, теперь он стал «Галицким».
Хлебозавод в украинском Николаеве изменил название одного из популярных сортов хлеба. Изменения произошли в рамках «борьбы с коммунистическим наследием».
Руководство предприятия лишило хлеб «Стахановский» названия, теперь он стал «Галицким». По сообщению местного портала «Новости-N», это произошло после настоятельной рекомендации от городской администрации Николаева. Новое название якобы придумали сами сотрудники предприятия.
«Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь… Они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич был начальник сектора социалистического соревнования. Они нам целое письмо прислали по этому поводу», — цитирует издание представителей хлебозавода.
Ранее на Украине произошел очередной отважный акт «борьбы с коммунистическим наследием». Дайверы из Днепропетровска торжественно утопили бюст Ленина на Новониколаевском карьере.
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Комментарии18
В мире , Видео , Алексей Стаханов
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