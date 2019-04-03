Решающий момент: предсказан новый президент Украины

Опрос: Зеленский с 49,4% выигрывает у Порошенко во втором туре

Кандидат от украинской партии "Слуга народа" Владимир Зеленский наберет во втором туре 49,4%, а действующий президент Петр Порошенко 19,8%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов "112 Украина " и "NewsOne", опубликованные в среду на сайте Центра "Социальный мониторинг".

"В ответ на вопрос о возможном выборе во втором туре 49,4% отдали предпочтение Зеленскому и 19,8% респондентов — Порошенко", — говорится в исследовании.

Еще 19,2% опрошенных затруднились ответить, а 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.

Экзитпол телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проведен совместно Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг" (Украина). Были опрошены более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.