Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: Зеленский с 49,4% выигрывает у Порошенко во втором туре 

ТАСС 1 час назад
Кандидат от украинской партии "Слуга народа" Владимир Зеленский наберет во втором туре 49,4%, а действующий президент Петр Порошенко 19,8%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", опубликованные в среду на сайте Центра "Социальный мониторинг".
"В ответ на вопрос о возможном выборе во втором туре 49,4% отдали предпочтение Зеленскому и 19,8% респондентов — Порошенко", — говорится в исследовании.
Еще 19,2% опрошенных затруднились ответить, а 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.
Экзитпол телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" проведен совместно Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг" (Украина). Были опрошены более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
ТАСС: последние новости
Штаб Зеленского ответил на призыв Порошенко к молодежи голосовать за него Reuters: сенаторы США 3 апреля внесут законопроект с угрозой жестких санкций против России Оппозиция назвала "маразматическим" решение Украины запретить авиаперелеты в Россию
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Его ждало такси: названа причина смерти Булдакова78
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве43
«Нашелся»: Дворкович вернулся в Россию35
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу79
Крушение бизнес-джета: что показало вскрытие Филевой5
Видео
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве
Происшествия Криминал
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу
Общество
Роскосмос показал отработку посадки «Казачка» на Марс
Наука и техника Технологии
Решающий момент: предсказан новый президент Украины
В мире Украина
Давление США. Турция решила судьбу С-400
Войска Армия
В WhatsApp добавили новую возможность
Интернет Гаджеты
Булдаков разрыдался на предсмертном видео
Шоу-бизнес
«Нашелся»: Дворкович вернулся в Россию
Политика
«Слушайте, прекратите это»: Ахеджакова заступилась за Панина
Шоу-бизнес
Киев-Москва: все полеты отменяются
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение