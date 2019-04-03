«Недостойно»: в Эстонии осудили визит президента в Россию

Представители трех эстонских парламентских партий осудили своего президента Керсти Кальюлайд за намерение посетить Россию и встретиться там с коллегой Владимиром Путиным . Эстонские политики назвали такое решение «недостойным», потому что у двух государств «нет добрососедских отношений» друг с другом. Более того, в парламенте обратили внимание, что такая инициатива исходит именно с эстонской стороны, поэтому президента сравнили с «навязчивыми гостями».

Эстонские политики осудили решение главы государства Керсти Кальюлайд посетить Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают местные СМИ.

Бывший посол Эстонии в России и экс-министр иностранных дел, член Социал-демократической партии Марина Кальюранд назвала недостойным посещение страны, с которой у государства «нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества». Таким же эпитетом она охарактеризовала и сам повод визита, подчеркнув, что президента Эстонии и не приглашали.

С критикой по данному поводу обрушился на Кальюлайд и председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии, член Партии реформ Марко Михкельсон . Как передает его слова Sputnik Эстония, у него сложилось впечатление, что «визит возник на пустом месте». Он выразил надежду, что президент даст парламенту и общественности исчерпывающее разъяснение своего решения.

«Предложения [от России о встрече президентов — «Газета.Ru»] сделано не было, и Кальюлайд сама просит о встрече, это выглядит достаточно жалко. Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости», — написал на своей странице в фейсбуке член правления Эстонской консервативной народной партии Яак Мадисон.

В визит Кальюлайд в Москву запланирован на 18 апреля. В российской столице она будет присутствовать на открытии отреставрированного исторического здания посольства республики. Это будет первое посещение России эстонским президентом за последние восемь лет.

«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — указано на сайте главы Эстонии.

Советник Кальюлайд по внешней политике Лаури Кууизинг обратил внимание, что посольство в Москве исторически было первым зарубежным представительством Эстонии. По его словам, одна из целей визита — отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что от эстонской стороны поступил запрос о встрече двух лидеров, которая на данный момент готовится.

Год назад, 22 мая, Керсти Кальюлайд в интервью изданию Postimees заявила, что готова посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если Россия ратифицирует пограничный договор.

«Я это очень четко озвучила российским журналистам: если наш пограничный договор будет ратифицирован, я, безусловно, готова ехать в Москву и благодарить за это», — говорила она.

Но уже на следующий день ее жесткая формулировка получила не менее жесткий ответ. Посольство РФ в Таллине написало на своей странице в фейсбуке, что Россия не ратифицирует пограничный договор с Эстонией, пока та не откажется от русофобской риторики в отношении российского государства.

«Напомним, что в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага — нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится», — отметили в заявлении российского посольства.

Данный договор о сухопутной и морской границе между Россией и Эстонией был подписан главой российского МИДа Сергеем Лавровым и его тогдашним эстонским коллегой Урмасом Паэтом еще в мае 2005 года. В ходе ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в этот закон преамбулу, в которой содержатся ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Тогда Москва расценила этот шаг как возможность для эстонской стороны предъявлять в будущем территориальные претензии к Москве, и подпись РФ под договором была отозвана.

В связи с этим эстонские парламентарии исключили из преамбулы ссылку на Тартуский мир, позволив тем самым пограничным переговорам возобновиться.

Министры иностранных дел снова подписали договор в Москве в феврале 2014 года, но после выборов в республике сменился состав парламента и к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново.