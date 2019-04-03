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В Китае опровергли отправку войск в Венесуэлу 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Reuters
Народно-освободительная армия Китая не посылала в Венесуэлу военнослужащих для оказания содействия президенту этой страны Николасу Мадуро. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я не знаю, откуда вы берете такую информацию, — отметил он, отвечая на вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. — Могу вам однозначно заявить, что это абсолютная фикция".
По словам дипломата, по венесуэльской проблеме Пекин занимает четкую позицию, согласно которой все вопросы в этом латиноамериканском государстве должны решаться в соответствии с нормами международного законодательства.
"Китайское правительство против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и считает, что власти и оппозиция этой страны должны путем диалога разработать проект политического урегулирования", — резюмировал Гэн Шуан.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , Николас Мадуро , Венесуэла , Китай
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