В Китае опровергли отправку войск в Венесуэлу

Народно-освободительная армия Китая не посылала в Венесуэлу военнослужащих для оказания содействия президенту этой страны Николасу Мадуро . Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я не знаю, откуда вы берете такую информацию, — отметил он, отвечая на вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. — Могу вам однозначно заявить, что это абсолютная фикция".

По словам дипломата, по венесуэльской проблеме Пекин занимает четкую позицию, согласно которой все вопросы в этом латиноамериканском государстве должны решаться в соответствии с нормами международного законодательства.

"Китайское правительство против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и считает, что власти и оппозиция этой страны должны путем диалога разработать проект политического урегулирования", — резюмировал Гэн Шуан.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.