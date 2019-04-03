В Конгресс внесли законопроект, предполагающий возможность новых санкций против России

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) внесли в среду на рассмотрение Конгресса законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять Москва. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Законопроект предлагает введение санкций в случае, если директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия или подконтрольные ей лица пытались оказать влияние на исход выборов в американские федеральные органы власти.

По данным агентства Reuters, которое ранее ознакомилось с законопроектом, он предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также в отношении суверенного российского долга. Аналогичный билль был представлен в Конгресс в прошлом году, но не был принят.