Украина запретила любые прямые авиаперелеты с РФ 

Все прямые авиаперелеты между Россией и Украиной запрещены. Такое решение, как сообщает ТАСС, приняло правительство последней.
Прямые авиаперелеты в Россию на Украине запрещены в течение уже нескольких лет, однако в конце марта кандидаты в президенты Украины Юрий Бойко и Виктор Медведчук прилетели в Москву прямым рейсом из Киева.
Тогда же украинский министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабмина задался вопросом, «почему так случилось», и выразил желание получить ответ.
«Всех проверить, кто действовал и в каких пределах», — отреагировал тогда на слова Авакова премьер-министр Владимир Гройсман.
Сегодня правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией за счет внесения изменений в положение о пользовании воздушным пространством. Запрет не касается лишь полетов миссий международных организаций.