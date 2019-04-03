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Украина запретила любые прямые авиаперелеты с РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Все прямые авиаперелеты между Россией и Украиной запрещены. Такое решение, как сообщает ТАСС, приняло правительство последней.
Прямые авиаперелеты в Россию на Украине запрещены в течение уже нескольких лет, однако в конце марта кандидаты в президенты Украины Юрий Бойко и Виктор Медведчук прилетели в Москву прямым рейсом из Киева.
Тогда же украинский министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабмина задался вопросом, «почему так случилось», и выразил желание получить ответ.
«Всех проверить, кто действовал и в каких пределах», — отреагировал тогда на слова Авакова премьер-министр Владимир Гройсман.
Сегодня правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией за счет внесения изменений в положение о пользовании воздушным пространством. Запрет не касается лишь полетов миссий международных организаций.
В мире , Украина , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Гройсман , Арсен Аваков , Правительство Украины
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