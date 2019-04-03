«Вымыслы какие-то»: Появились подробности гибели «Ведьмы»

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Червоная с позывным «Ведьма» погибла не в результате попадания в ее блиндаж мины. Об этом, как сообщает Национальная служба новостей, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин

Ранее украинский журналист Михаил Ухман заявил, что «Ведьма» погибла после прямого попадания в блиндаж противотанковой управляемой ракеты, а президент Украины Петр Порошенко — что в результате минометного обстрела.

«Пусть они сначала определятся, чем туда попали», — посоветовал Басурин.

По его словам, смерть Червоной от мины — «вымыслы какие-то». При этом Басурин отметил, что Минские соглашения не запрещают ДНР открывать ответный огонь из незапрещенных вооружений, и войска самопровозглашенной республики делают это, лишь когда вынуждены.