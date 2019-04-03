Пулеметчица «Ведьма» хвасталась тортами Порошенко за день до гибели

По словам Червоной, торты ей прислал друг. Женщина вдохновилась тем фактом, что сладости были произведены компанией Порошенко , которого она активно поддерживала в публичном поле.

За день до гибели украинская пулеметчица Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма», получила несколько тортов производства компании Петра Порошенко Rosnen. Об этом в социальной сети рассказал сама участница карательного батальона «Донбасс-Украина».

По словам Червоной, торты ей прислал друг. Женщина вдохновилась тем фактом, что сладости были произведены компанией Порошенко, которого она активно поддерживала в публичном поле. Сам подарок «Ведьма» приурочила к украинским выборам.

ТК «Звезда»

«Аааааа, приехали от тебя мои таблетки от депрессии. Мальчишки обступили и облизываются… А я спрашиваю "а за кого ты вчера голосовал?". Посмотрим, кто Рошен не ест», — написала Червоная.

О гибели участницы карательного батальона ранее рассказал лично президент Петр Порошенко. Он заявил, что «Ведьма» погибла при минометном обстреле позиций 54 ОМБР. Вместе с ней погиб другой украинский силовик.

Батальон «Донбасс-Украина» был сформирован на базе ВСУ и входит в их структуру, однако комплектуется добровольцами. Червоная также попала в батальон на добровольных началах в 2016 году и несколько лет «идейно» воевала против народных республик Донбасса.