Ещё одна партия пообещала не поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко

Партия Украины "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" заявила, что не собирается поддерживать во втором туре президентских украинских выборов ни действующего президента Петра Порошенко , ни шоумена Владимира Зеленского . Об этом сообщается на сайте фракции.

Кроме того, партия призвала своих избирателей прислушаться к их решению и отказаться от поддержки любого из кандидатов.

Согласно заявлению партии, при Порошенко произошла деградация системы государственного управления. Также, по словам членов партии, они не могут поддержать Зеленского, так как его взгляды расходятся с принципиальными позициями партии.

Ранее сообщалось, что Медведчук пообещал не поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского.