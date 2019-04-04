Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексиканский сенат обвинил Трампа в разжигании ненависти 

РИА Новости + ещё 4 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Мексиканский сенат в среду резко осудил заявления президента США Дональда Трампа о закрытии границы и отметил, что они открывают дорогу ненависти.
Ранее Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
"Важно отметить, что подобные выражения, высказанные ранее до сегодняшнего дня президентом Трампом, вызывали ксенофобские настроения и порождали преступления на почве ненависти и дискриминацию в отношении испаноязычного сообщества в США", — говорится в заявлении сената.
В связи с этим сенат Мексики заявил протест в связи с высказываниями Трампа, которые, как считают парламентарии, "унижают дружбу между нашими народами и противоречат духу сотрудничества, который мексиканское государство демонстрирует в поиске решений процессов, сопровождающих двусторонние отношения".
Перед этим президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что возможное закрытие границы с США не отвечает интересам обеих стран.
Последние новости
Умер Алексей Булдаков Порошенко сообщил о смерти пулеметчицы "Ведьмы" в Донбассе Что придумал американский флот для защиты от российских ракет
Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северный поток-2 сделает Германию заложником РФ»5
Заменивший Норкина ведущий сделал заявление45
Испугался? Порошенко отказался от дебатов с Зеленским40
Сирию от НАТО спасла Россия49
Две смерти за два дня: проклятье «Особенностей национальной охоты»?6
Видео
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
В России готовят новый вид маткапитала
Общество
«Бравада НАТО нас не волнует»: адмирал ответил альянсу
Армия
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве
Происшествия Криминал
Зеленский дал Порошенко 24 часа
В мире Украина
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу
Общество
Зеленский анонсировал аресты после выборов
В мире Украина
В Петербурге загорелась «Красная нить»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение