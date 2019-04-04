Мексиканский сенат обвинил Трампа в разжигании ненависти

Мексиканский сенат в среду резко осудил заявления президента США Дональда Трампа о закрытии границы и отметил, что они открывают дорогу ненависти.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой , если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.

"Важно отметить, что подобные выражения, высказанные ранее до сегодняшнего дня президентом Трампом, вызывали ксенофобские настроения и порождали преступления на почве ненависти и дискриминацию в отношении испаноязычного сообщества в США", — говорится в заявлении сената.

В связи с этим сенат Мексики заявил протест в связи с высказываниями Трампа, которые, как считают парламентарии, "унижают дружбу между нашими народами и противоречат духу сотрудничества, который мексиканское государство демонстрирует в поиске решений процессов, сопровождающих двусторонние отношения".

Перед этим президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что возможное закрытие границы с США не отвечает интересам обеих стран.