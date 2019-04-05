В WikiLeaks сообщили, что Ассанж «в ближайшее время» будет выслан из посольства Эквадора

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение "нескольких часов или дней". Об этом организация сообщила в четверг на своей странице в Twitter со ссылкой на источники в Эквадоре.

"Высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в течение нескольких часов или дней", — указано в сообщении.

Кроме того, как отмечает WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.