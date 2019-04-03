Зеленский дал Порошенко 24 часа

24 часа на раздумье: Зеленский назвал Порошенко условия дебатов

Лидер первого тура выборов президента Украины опубликовал видеообращение к действующему президенту страны в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к Петру Порошено: вы зовете меня на дебаты, наверное, мечтали о том, что я убегу, отморожусь. Нет, я — это не вы в 2014 году. Я принимаю ваш вызов. Но вот мои условия: жду вас тут, в спорткомплексе "Олимпийский", дебаты пройдут перед народом Украины», — говорится в обращении.

Зеленский также заявил, что все телеканалы должны иметь возможность транслировать дебаты в прямом эфире. Ответ от Порошенко Зеленский ожидает услышать через 24 часа.

В 2014 году Петр Порошенко отказался от дебатов с Юлией Тимошенко , заявив, что они могут привести к расколу страны.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.