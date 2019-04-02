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Венесуэльские министры отменили визиты в РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-президент и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и Мануэль Кеведо не приедут с визитом в Россию.
Их визиты были запланированы на текущую неделю. По данным «Интерфакса», заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии отменены из-за этого не будут, но пройдут на более низком уровне. В аппарате сопредседателя комиссии с российской стороны, вице-премьера РФ Юрия Борисова ситуацию комментировать не стали.
Ранее News.ru писал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ближайшее время примет решение о введении новых мер против России за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель по латиноамериканской стране Эллиотт Абрамс.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Юрий Борисов , Николас Мадуро , Венесуэла
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