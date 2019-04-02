Союз на бумаге: почему Россия и Белоруссия не объединяются

2 апреля — день единения народов Белоруссии России . Именно в этот день в 1997 году были подписаны первые документы о создании Союзного государства двух стран — объединения, которое по-прежнему существует лишь на бумаге, несмотря на амбициозность планов его идеологов.

«Для граждан России и Белоруссии» — такая надпись на кабинке офицера пограничной службы встречает каждого возвращающегося домой из заграничной поездки россиянина, и она сразу же заставляет вспомнить о союзных отношениях двух стран.

История создания единого союзного государства началась еще при первом президенте России Борисе Ельцине . Идея объединения с близкой по культуре славянской Белоруссией, бывшей республикой СССР, возникла еще в 1996 году.

Ельцин шел на второй президентский срок при низком уровне популярности, и за идею союза он ухватился не из большой любви к ее лидеру Александру Лукашенко

Возможность такого объединения была сильным козырем в борьбе за электорат своих противников-коммунистов, которые обвиняли Ельцина в «предательских» беловежских соглашениях.

По задумке, договор от 2 апреля 1997 года должен был иметь достаточно масштабный характер, однако впоследствии оказался лишь протоколом о намерениях.

Документы, подготовленные экспертами, попав на стол к тогдашнему главе администрации президента Анатолию Чубайсу , тому не понравились. Негативную реакцию Чубайса вызвало предложение создать коллективный орган парламентского собрания двух стран, решения которого должны были иметь обязывающий характер для обеих стран. Подписание договора в таком виде не состоялось, а готовивший документы помощник президента Ельцина Дмитрий Рюриков ушел с должности.

Возможно, желание создать новый «союз нерушимый» так бы и осталось протоколом о намерениях, если бы не агрессия НАТО против Югославии. Тогда глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь начал развивать идею подписания договора. Чуть позже возможностью вступления в союз стал интересоваться даже президент тогдашней Югославии Слободан Милошевич . Как заявлял в то время лидер сербских националистов вице-премьер Сербии Воислав Шешель , Милошевич «относится к этой идее с интересом», Правда, она вскоре канула в Лету.

Сегодня главным документом, регламентирующим строительство союза, является подписанный в декабре 1999 года союзный договор, который гарантирует обоим государствам равные права при объединении: «Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств», — говорится в нем. Кроме этого, в договоре также говорится, что оно основано на «разграничении полномочий» между Союзным государством и государствами-участниками.

При этом в реальности равноправие огромной России и небольшой по размерам Белоруссии, действительно, трудно представить:

в случае воплощения подобной идеи на практике союзное государство напоминало бы малоустойчивое подобие конфедерации.

Гораздо более жизнеспособным сегодня выглядит другое объединение — Евразийский экономический союз , куда вместе с Россией и Белоруссией входят и другие страны постсоветского пространства: Армения, Киргизия и Казахстан.

В последнее время тема подзабытого, казалось бы, объединения России и Белоруссии активизировалась вновь. В феврале Александр Лукашенко признался, что его с Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас, как политиков, не может не волновать», — заявил президент Белоруссии.

«Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы», — сказал Лукашенко.

Невыполненного осталось достаточно много, о чем прямым текстом в недавнем интервью РИА «Новости» рассказал посол России в Белоруссии Михаил Бабич . По его словам, без единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктной политики «перейти на такой уровень интеграции невозможно».

Интервью Бабича вызвало в Белоруссии гневную реакцию — представитель МИД этой страны даже назвал посла России «рядовым клерком». Главное негодование вызвал тот факт, что Бабич дал понять, что белорусские партнеры обходятся Москве в значительную сумму — от $5 до $6 млрд

Таков, по словам посла, уровень ежегодной поддержки России белорусской экономики. Эта цифра может возрасти, если Москва пойдет на другие преференции, в том числе если Минск получит возможность получать газ по внутрироссийским ценам.

При этом Бабич прямо ответил на вопрос, который в последнее время стал предметом ожесточенных политических дискуссий: «По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации, этого просто никто никому не предлагал», — сказал Бабич.

Эксперты отмечают, что такое вряд ли может произойти, тем более что идея объединения с Россией не пользуется популярностью у самих граждан Белоруссии. Согласно опросам института белорусского института НИСЭПИ, в случае референдума за объединение с РФ проголосовали бы всего 24,8% белорусов, против — 54,8%.

В России, согласно опросу ВЦИОМ , 51% россиян вообще не слышали ни о каком союзе. При этом отношение россиян к белорусам хорошее — 30% считают, что нынешние связи нормальные, 22% — дружественные, 15% — добрососедские.