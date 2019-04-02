Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине

Шоумен Владимир Зеленский смешал все карты в украинской предвыборной борьбе. Сначала казалось, что он просто «играется в президента». Студия «95 квартал», бессменным художественным руководителем которой является Зеленский (сама эта студия выросла из одноименной команды КВН, успешно игравшей в российской высшей лиге в начале 2000-х годов), сняла очень популярный на Украине комедийный сериал «Слуга народа». Сам Зеленский играл в нем роль невозможного до сих пор в украинской политике персонажа — простого учителя, который стал абсолютно честным президентом. Слугой народа без кавычек.

Однако 1 января 2019 года, в ходе новогоднего телеэфира популярного на Украине телевизионного шоу «Вечерний квартал», Зеленский объявил, что идет в реальные президенты. С тех пор он неизменно лидировал в опросах на протяжении всей президентской гонки, опережая всех кандидатов, которых набралось рекордное количество — почти 40.

При этом показательно, что оценки перспектив действующего президента Петра Порошенко на Украине и в России в ходе выборной кампании были диаметрально противоположными. Большинство украинских политиков и политологов были уверены, что у Порошенко нет ни малейших шансов даже на второй тур. Действительно, поначалу Порошенко уверенно уступал не только Зеленскому, но и ветерану украинских политических баталий Юлии Тимошенко . В России же, напротив, полагали, что с помощью использования административного ресурса Порошенко может победить «любой ценой» даже в первом туре.

У самой России был явно обозначенный «свой» кандидат — Юрий Бойко , который вместе со своим политическим покровителем Виктором Медведчуком накануне выборов даже приехал в Москву на показательные переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по газу. Но было заранее понятно, что ни малейших шансов на победу, тем более после этого визита, Бойко не имеет. Его четвертое место и примерно 10% голосов на выборах (кстати, он проиграл Зеленскому даже на Юго-Востоке Украины, выиграв лишь в Донбассе) можно считать успехом. По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.

Понятно, что не имеющий ни малейшего политического опыта Владимир Зеленский выиграл прежде всего как «новое лицо», популярный в стране шоумен и, главное, как кандидат протеста. Люди голосовали не столько за самого Зеленского, чья программа и политическая команда пока не очень ясны людям, сколько против осточертевшего Порошенко, при котором Украина катастрофически обеднела (и это невозможно полностью списать на войну), скатившись ниже 130-го места по уровню ВВП на душу населения. Кроме того, продолжается массовый отток населения — граждане Украины ищут возможности заработать на жизнь за пределами своей страны, не находя их дома.

Конечно, сразу возникает искушение сравнить Зеленского с Трампом.

Он также кандидат, не связанный с политическим истеблишментом, обладающий навыками и опытом шоумена, личным обаянием и харизмой, возникает, как чертик из табакерки, и легко, играючи крушит устоявшиеся политические элиты. Объединяет Трампа и Зеленского еще и бизнес-опыт, хотя они бизнесмены совершенно разного калибра. Зеленский превратил студию «95 квартал» в успешное коммерческое предприятие, имел (или даже возможно имеет до сих пор) совместный с Россией бизнес по производству кино и телесериалов. Кроме того, он успел поработать крупным медиаменеджером — генеральным продюсером известного украинского телеканала «Интер». При этом ни у Трампа, ни у Зеленского не было сколько-нибудь понятных политических управленческих команд. В этом смысле они начинали с нуля.

Однако между этими персонажами есть и кардинальное различие. За Трампом несомненно стоит исключительно сам Трамп. Зеленского его политические оппоненты не без оснований называют марионеткой украинского олигарха Игоря Коломойского по кличке «Беня». Во-первых, шоу «Вечерний квартал» выходит на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1». Во-вторых, сам Коломойский никогда не имел личных политических амбиций и предпочитал влиять на ситуацию в стране через подставные фигуры, а с Зеленским его давно связывают деловые отношения. Недолгое время в 2014 году Коломойский возглавлял администрацию Днепропетровской области и не дал развязать там войну по образу и подобию того, что случилось на Донбассе. Но быстро ушел из власти, разругавшись даже со своими политическими соратниками по работе в Днепропетровске (позднее переименованном в Днепр).

Но, главное, для Коломойского личным врагом стал Петр Порошенко. Президент отнял у бизнесмена и национализировал «Приватбанк», крупнейший коммерческий банк Украины на момент национализации. Живущий на два дома — в Швейцарии и Израиле — Коломойский пытается оспорить это решение в международных судах. Для него уход Порошенко и победа Зеленского — шанс вернуть важнейший бизнес-актив и восстановить утраченные позиции в украинской политике. К слову, сейчас Коломойский даже внесен в списки врагов Украины на сайте «Миротворец».

Каким президентом станет Зеленский, если выиграет во втором туре, на какие компромиссы ему придется пойти с представителями старого истеблишмента ради возможности хоть как-то менять страну, остается только гадать.

Как Зеленский будет решать проблемы с влиятельными олигархами, поделившими страну на сферы влияния? Как будет строить отношения с Россией? Ведь известно, что в последние месяцы Путин отказывался отвечать на звонки Порошенко. Но еще труднее представить себе полноценный разговор российского президента с человеком, который высмеивал российскую политику в телешоу долгие годы, а до этого снимался в российских комедиях типа «Любовь в большом городе». Сможет ли Зеленский в случае победы убедить Россию, что является сколько-нибудь серьезным партнером для переговоров. Довольно сложно пока без «закадрового» смеха представить себе Зеленского и на встрече президентов в «нормандском формате».

Кроме того, что Зеленскому предстоит преодолевать стойкий имидж «обаятельного шута» (в политике, особенно в крайне сложной украинской ситуации, это вряд ли хорошее подспорье), важно понимать, что шоумен проиграл Порошенко выборы в Киеве и за рубежом. Для украинской диаспоры, которая очень влиятельна в той же Канаде и имеет некоторое влияние в США, именно Порошенко может стать более понятным и приемлемым кандидатом как гарант продолжения борьбы за сохранение украинской государственности.

Позиция США, похоже, имеющих на украинские выборы потенциально большее (но точно не решающее, вопреки господствующему в России мнению) влияние, чем политически обескровленный внутренними проблемами ЕС , не очень понятна. Для Трампа Украина — точно не вопрос первостепенной важности. Для сдерживания Россией, похоже, главной мишенью становится куда более близкая к США Венесуэла. При этом никаких прочных связей в американском истеблишменте Порошенко не имеет и особой трагедией его поражение во втором туре для Запада точно не станет.

Но даже если Зеленский 21 апреля выиграет второй тур, он не получит возможность единолично менять политику страны. Украина скорее парламентская, чем президентская республика. И по-настоящему главные выборы — парламентские — там предстоят 27 октября 2019 года. У Зеленского пока нет партии, на которую он может опираться в будущем парламенте — такую партию предстоит создавать. А не создавать ее практически невозможно, потому что в противном случае Зеленскому, не имея «своих» в парламенте, придется постоянно идти на поводу у множества других партий, что еще больше будет сковывать свободу его действий.

Украинцы дали понять, что в стране нет политика, которому они в основной своей массе готовы доверить свое будущее.

Так что ему в случае победы на президентских выборах предстоит выстраивать для формирования правительства парламентскую коалицию, которая пока совершенно непредсказуема.

Так что Зеленскому будет очень непросто стать настоящим слугой народа и прервать традицию украинских лидеров, больше думавших о конвертации власти в деньги и активы. Это точно гораздо сложнее, чем с обаятельной улыбкой каждую неделю беспощадно критиковать в юмористическом шоу проворовавшуюся, глупую, неэффективную власть.