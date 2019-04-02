В НАТО и Госдепе заявили, что альянс не пытается изолировать Россию

Организация Североатлантического договора (НАТО) настроена на продолжение диалога с Москвой , не намерена предпринимать попыток изоляции России и не заинтересована в разжигании новой холодной войны. С такими заверениями выступили в понедельник на встрече с журналистами руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер и старший политический советник генерального секретаря НАТО, руководитель его отдела политического планирования Бенедетта Берти. Они прокомментировали по просьбе корреспондента ТАСС перспективы дальнейшего развития отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.

"Всегда было взаимодействие"

Скиннер, прежде всего, подчеркнула, что взаимодействие между Западом и Москвой не прерывалось и в самые сложные времена холодной войны.

"Прежде всего, даже в разгар холодной войны всегда было взаимодействие с Советским Союзом. Не было такого периода, когда бы мы не взаимодействовали. Даже в… 1983 году, когда президент [США] Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла" и выдвинул Стратегическую оборонную инициативу, известную как "звездные войны", мы в частном порядке вели переговоры с Кремлем, добиваясь освобождения пяти или семи пятидесятников, укрывшихся в посольстве США в Москве. Этот эпизод имел место, но мы о нем ничего не говорили, пока не кончилась холодная война", — напомнила сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Я говорю об этом как о примере несокрушимой приверженности Америки взаимодействию с Россией и противниками. Нашими основными противниками в эпоху возобновившейся конкуренции великих держав являются Китай и Россия. Полагаю, что в эту же категорию можно включить Иран . И есть переговоры, дискуссии и взаимодействие на треке один [между должностными лицами] и на треке два [между представителями экспертного сообщества] со всеми этими конкурентами, включая Россию", — отметила Скиннер.

Диалог и сдерживание

Со своей стороны, Берти указала, что НАТО приняло решение проводить в отношении России политику и сдерживания, и диалога. И она, и Скиннер обвинили в нынешнем положении дел Москву.

"Текущая политика союзников в отношении России является прямой реакцией на положение в сфере безопасности, которое сложилось после 2014 года. До этого у нас было несколько лет, когда мы говорили с Россией как с партнером. Конечно, все это изменилось, когда изменились действия России. Поэтому после 2014 года мы перешли к политике… сильной обороны и сдерживания, а также диалога", — считает Берти.

"Сохранение этих несущих колонн было вновь подтверждено на предыдущем саммите [НАТО] в Брюсселе [в минувшем году], — продолжала советник генсека альянса Йенса Столтенберга . — Думаю, что они будут продолжать оставаться тем способом, которым мы взаимодействуем с Россией".

"Когда и если Россия поменяет свое поведение, … мы изучим возможность открытия дискуссии. Однако пока этого не произойдет, не может быть возвращения к ведению дел как обычно", — заявила Берти. Она уточнила, что имеет в виду, в том числе воссоединение Крыма с Россией, которое охарактеризовала, в соответствии с выработанной НАТО позицией, как "незаконную аннексию" полуострова.

"В то же время это не означает, что НАТО как альянс делает выбор в пользу того, чтобы не иметь диалога с Россией. Он должен идти. Мы регулярно ведем переговоры в рамках Совета Россия — НАТО", — отметила Берти.

На ее взгляд, "ситуация сейчас не самая простая, … складывается не самая простая обстановка". "Но мы продолжаем быть приверженными диалогу. Один из тезисов, которые мы как альянс проводим вновь и вновь, заключается в том, что мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим еще одной холодной войны, мы не хотим гонки вооружений, однако мы хотим выполнить свою задачу: обеспечить безопасность евроатлантического альянса", — заявила представитель НАТО.

По мнению Берти, добиться таких целей можно только за счет возвращения "России к уважению основанного на правилах мирового порядка". "Так что политика [НАТО], на мой взгляд, остается совершенно ясной, и мы проведем ее обзор, когда Россия решит изменить поведение", — добавила помощник генсека.

Ждут инициативу России

Скиннер согласилась с изложенной Берти точкой зрения. При этом она, по существу, дала понять, что Североатлантический альянс не готов идти ни на какие меры укрепления доверия, а ждет шагов России.

"Просто чтобы подбодрить [других] членов НАТО, могу сказать, что мы [США] воспринимаем угрозу со стороны России чрезвычайно серьезно

Если россияне ответят на все эти [принятые в последние годы альянсом] меры, которые, по моей оценке, весьма существенны, то НАТО сохраняет готовность взаимодействовать", — сказала американский дипломат.

Как она констатировала, "сценарий международных отношений" предполагает как необходимость "демонстрировать силу и конкурировать", так и "одновременно сохранять готовность… отвечать" на конструктивные шаги партнера.

Однако, "если смотреть на весь земной шар, то Россия [на текущем этапе] не идет на сотрудничество в рамках международного права и договоров", утверждала Скиннер.

Она устроила в понедельник в Госдепартаменте закрытую конференцию с коллегами из стран — членов НАТО. Это мероприятие прошло в преддверии совещания глав внешнеполитических ведомств государств — участников альянса в Вашингтоне 3-4 апреля.

Вопрос ДРСМД

Скиннер добавила, что НАТО обсудит в августе возможные варианты ответа на ожидающийся уход в прошлое российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Чтобы обсудить этот вопрос, мы соберемся в августе — к [ожидающемуся] окончательному выходу из договора", — сказала представитель внешнеполитического ведомства США.

"Когда мы думаем о невыгодном положении, в котором оказались бы США, оставаясь в договоре, особенно с учетом числа вооружений, которыми в этой области обладают китайцы, мы должны принимать во внимание более крупные конкурентные требования, — заявила Скиннер. — Не имеет смысла оставаться в договоре, если его выполняет только одна сторона".

В свою очередь, Берти подтвердила, что альянс намерен изучать вопрос о том, "каковы последствия для коллективной безопасности" вероятного развала ДРСМД.

При этом Берти подчеркнула, что пока не время говорить о возможных ответных шагах. "Слишком рано судить, каковы будут результаты наших коллективных консультаций, но есть активное участие в этом всех союзников: что нужно делать, чтобы быть готовыми, когда придет 1 августа", — отметила представитель альянса. Она также уточнила, что НАТО ждет шагов по спасению договора только от России, а не от США. "Сигнал, конечно, заключается в том, что сейчас у России есть последний шанс вернуться к соблюдению [ДРСМД]", — признала Берти.