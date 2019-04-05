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Депутат бундестага призвал распустить «показавшее истинное лицо» НАТО 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
НАТО на сегодняшний день представляет собой угрозу для мировой безопасности, в связи с чем альянс должен быть распущен, такое мнение в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe высказал депутат бундестага Александр Ной.
Как считает депутат, альянс использует военную силу лишь для защиты своих "имперских интересов", систематически нарушая при этом нормы международного права и разжигая военные конфликты.
По его мнению, 70-летие НАТО — это "не повод для праздника, а скорее возможность наконец-то одуматься, пока еще не стало слишком поздно".
За последние десятилетия альянс "показал свое истинное лицо", подчеркивает Ной, приводя в качестве примеров бомбардировки Югославии и войну в Афганистане.
На данный момент НАТО опасается утраты своего "господствующего идеологического и экономического положения", в связи с чем активно наращивает вооружение и раз за разом идет на новое противостояние, отмечает депутат.
"Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью", — заключил Ной.
Ранее американское издание The National Interest сравнило НАТО с зомби, который "умер" после распада СССР, но до сих пор продолжает функционировать.
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В мире , Видео , Бундестаг , НАТО
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