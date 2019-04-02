National Interest рассказал о «проигнорированных обещаниях» НАТО Горбачеву

Страны Запада в 1990 году заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву , что не будут расширять НАТО на восток, однако позже проигнорировали эти обещания, пишет журнал National Interest.

Так, НАТО лишилась жизненной силы после исчезновения "советской угрозы", и в 1993 году в Соединенных Штатах прозвучали призывы либо сменить направление деятельности, либо свернуть ее в принципе. Эти лозунги возымели "мощный эффект магии вуду", которая приняла форму вторжения Североатлантического альянса под руководством Вашингтона на Балканы.

Дальнейшее "превращение НАТО в зомби", пишет издание, произошло в 1994 году, когда НАТО инициировала программу "Партнерство ради мира" для сотрудничества со странами, не являющимися членами организациями, и тогда Польша, Чехия, Венгрия и практически все в Восточной Европе выстроились в очередь на вступление в альянс, ведь США обещали им военную помощь против "российской угрозы".

Свою роль, подчеркивает журнал, сыграли и выборы президента США в 1996 году, когда и Билл Клинтон , и его соперник-республиканец Боб Доул высказывались за расширение НАТО.

Издание отмечает, что в 1990-х Россия не представляла угрозы, а также не было причин думать, что эта угроза может вернуться. Однако Клинтон и американские сенаторы были очарованы возможностью сделать верный исторический выбор и перспективой собрать больше пожертвований на кампанию. Кроме того, в расширении Североатлантического альянса были заинтересованы и производители оружия, поскольку вступление новых стран в организацию сулило им новые заказы.