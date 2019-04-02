Как инвесторы и эксперты оценили первый тур выборов на Украине

Кандидат-президент Порошенко заявил, что будет добиваться возвращения Крыма в состав Украины. То же самое он говорил, когда шел на первый президентский срок пять лет назад.

Фаворит кампании Зеленский, набравший почти вдвое больше, чем Порошенко голосов избирателей, тоже обещает вернуть Крым. Но смотрит шире. Он тоже за возвращение Крыма. О чем он и намерен заявить Владимиру Путину в случае встречи с ним, передает ТАСС. «Если мы увидимся, я ему скажу: наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», — заявил Зеленский.

Западные инвесторы притихли

Реакция рынков на итоги первого тура президентских выборов нейтральная или даже позитивная, пишут украинские СМИ. Среди основных результатов первого тура — выбывание из президентской гонки Юлии Тимошенко , с которой участники рынка связывали основные риски для экономики, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестгруппы Dragon Capital Сергей Фурса. Рынок в целом пока позитивно воспринимает Зеленского, так как не видит большой угрозы продолжению программы с МВФ при его президентстве, сообщил эксперт агентству «Интерфакс-Украина».

Завершение первого тура выборов для рынков уже само по себе позитивно, добавил эксперт. В то же время он добавил, что если Зеленский «заикнется о смене правления Нацбанка», то рынок сразу развернется в другую сторону.

Еще одной причиной позитивной реакции рынков на первый тур голосования было их демократическое проведение в рамках законодательства. «Курс гривны укрепился на 20 копеек, что не так и много, но сама динамика укрепления важна», — отметил трейдер группы ICU Виталий Сивач. В оставшиеся три недели до второго тура выборов инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию, эксперты не ожидает сильных колебаний рынка до второго тура.

Между тем, многие крупные западные компании опасаются инвестировать в Украину. И не только из-за войны на Донбассе, но также из-за правовой незащищенности и недостаточных реформ. Об этом заявил специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации на Украине Георг Мильбрадт, пишет DW. По его словам, на сегодняшний день на Украине наблюдается экономическая и политическая стабилизация, однако важные реформы по-прежнему не завершены.

Мильбрадт подчеркнул, что существующего экономического прогресса недостаточно.

Нынешние темпы экономического подъема не дают возможности достичь показателей довоенного 2013 года, отметил спецпосланник немецкого правительства.

Он также отметил низкий уровень прямых иностранных инвестиций в Украину.

Докризисный уровень пока остается мечтой

Экономика Украины между тем переживает не лучшие времена. Выйти на относительно благополучный уровень 2013 года так и не получилось. Темпы роста промышленного производства в Украине установили антирекорд. Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% по сравнению с февралем 2018 года, сообщил в конце марта Госстат Украины. В январе падение промпроизводства составило и вовсе 3,3%.

В целом по итогам января-февраля 2019 года сокращение промпроизводства к январю-февралю-прошлого года составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

В прогнозе Минэкономики Украины прогнозировалось, что индекс промышленного производства в 2019 году составит 3,2%. Но после падения в январе-феврале на 2,5% можно констатировать, что годовой прогноз министерства не будет выполнен, сообщают украинские СМИ. Промышленность в Украине падает уже 4-й месяц подряд, Такого не было с 2015 года, когда на востоке Украины еще происходили военные действия высокой интенсивности.

Как сообщалось ранее, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Основа экономического роста — перерабатывающая промышленность — выросла в прошлом году на Украине всего на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров — на 2,1%.

У самих избирателей мечты о будущем самые простые. О ценах, например. Есть хорошая новость. С 1 апреля газ для бытовых потребителей станет дешевле. К примеру, для жителей Кировоградской области. Для них один кубометр газа обойдется в 8,38 грн вместо 8,55 грн. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством.

«Нафтогазе» снижение цен на газ объясняют тем, что компания в марте воспользовалась привлекательной рыночной ситуацией и закупила достаточные объемы газа. Тысяча кубов газа для промышленности будет стоить 7 тыс. 188 грн, включая НДС и стоимость транспортировки. Это на 20% дешевле, чем в марте.

Но остается угроза остаться без воды и света. С начала апреля порядка 5 миллионов украинцев могут остаться без водоснабжения.

Чтобы этого не произошло, придется срочно установить «экономически обоснованный тариф». Это связано с законом от 2017 года, согласно которому потребители, в частности водоканалы, должны заключать новые договоры с поставщиками электроэнергии. Однако многие поставщики отказались заключать подобные договоры из-за долгов, которые имеют водоканалы.

Водоканалы-должники жалуются, что действующий тариф не покрывает расходов на поставку воды потребителям. Кроме того, они так и не получили обещанные льготы и субсидий.

В том случае, если договор между водоканалом и поставщиком не был заключен, то электричество будет поставлять госпредприятие «Укринтерэнерго», но только 90 дней. Срок поставки электричества государственным предприятием истекает 1 апреля.

Чтобы избежать «блэкаута» Кабмин принял постановление, по которому договор с «Укринтерэнерго» будет продлен до тех пор, как не найдут другого поставщика электроэнергии.

Наконец, многие украинцы, особенно ориентированные на Запад, теперь переживают, что будет с курсом нацвалюты, не обрушится ли он после второго тура? Хотя и без выборов есть поводы для волнения. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 апреля поздравил граждан Украины с прекращением действия договора о дружбе с одним их ключевых экономических партнеров — Россией. Об этом он написал в своём Twitter. Порошенко подписал соответствующий закон еще 10 декабря 2018 года.

В обменниках после голосования в выходной день незначительно повысился курс доллара. Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,20 гривен. Курс евро остался неизменным — установлен на уровне 30,56 гривен.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на понедельник 1 апреля, повысился по сравнению с 29 марта на 6,79 коп. до 27,45 гривны. Курс покупки — на 0,9 коп. до 27,11 гривны. Средний курс покупки евро повысился на 2,14 коп. до 30,38 гривны, курс продажи повысился на 8,81 коп. до 30,96 гривны.