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Порошенко готов участвовать в дебатах с Зеленским 

Р-Спорт 30 минут назад
Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко, который выходит во второй тур выборов президента Украины, готов принять участие в дебатах с победителем первого тура Владимиром Зеленским, заявил в понедельник глава крупнейшей в украинском парламенте фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП), один из руководителей штаба кандидата Артур Герасимов.
ЦИК Украины в понедельник сообщил, что состоится второй тур выборов президента Украины. Планируется, что голосование состоится 21 апреля. Ранее руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Зеленский позднее заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
"Я хотел бы подтвердить, что Петр Порошенко готов принять участь в дебатах и профессионально, экспертно и очень глубоко говорить о том, что сделано, и говорить об ошибках и обсуждать стратегию на пять лет, в отличие от тех, кто сегодня петляет от этого", — заявил Герасимов в программе "Свобода слова".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.
Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях, однако миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.
ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 12.00 мск 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 61 уголовное дело.
Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.
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Комментарии1
В мире , Видео , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Артур Герасимов , ОБСЕ , СБУ , МВД , Центризбирком России , Верховная Рада
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