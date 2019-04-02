Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии 

Lenta.ru + ещё 3 20 минут назад
Фото: Pikabu
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Две женщины заявили, что иллюзионист подверглись сексуальному насилию со стороны иллюзиониста. Официальные обвинения 45-летнему Блейну пока не выдвинуты. Сам Блейн и его представитель отказались общаться с журналистами.
В 2017 году модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании. По ее словам, инцидент имел место летом 2004 года в частном доме в лондонском районе Челси. Позднее это обвинение рассыпалось, британский Скотланд Ярд отказался от расследования.
Россияне знают о Дэвиде Блейне не столько благодаря его фокусам, сколько благодаря пародийным видеороликам о фокуснике, показывающем "уличную магию". Русскоязычную версию роликов озвучил комик Андрей Бочаров.
Последние новости
Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко Путин снова повысил пенсии ФСБ стала в три раза чаще заводить дела на бизнесменов
В мире , Шоу-бизнес , Андрей Бочаров , New York Times , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ испугались американского авианосца в Черном море125
Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные116
«Шаг назад»: Порошенко обрекли на провал30
«Не испытывалась в боевых условиях»4
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за Индии4
Видео
Олигархи «крышуют»: Порошенко надавил на больное
Украина В мире
«Части моста рушатся»: главный миф из Крыма
Общество
Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные
Украина В мире
Тайна раскрыта: названа причина ухода Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Случайные свидетели спасли старика от самоубийства
Происшествия В мире
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Европа В мире
«Все комики и клоуны, кроме Зеленского»
Украина В мире
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
В мире Украина
Опасность рядом: ЦИК обнародовал новые результаты
Украина В мире
Эксперт объяснил опасный маневр польского Ми-24
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение