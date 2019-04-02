Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Две женщины заявили, что иллюзионист подверглись сексуальному насилию со стороны иллюзиониста. Официальные обвинения 45-летнему Блейну пока не выдвинуты. Сам Блейн и его представитель отказались общаться с журналистами.
В 2017 году модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании. По ее словам, инцидент имел место летом 2004 года в частном доме в лондонском районе Челси. Позднее это обвинение рассыпалось, британский Скотланд Ярд отказался от расследования.
Россияне знают о Дэвиде Блейне не столько благодаря его фокусам, сколько благодаря пародийным видеороликам о фокуснике, показывающем "уличную магию". Русскоязычную версию роликов озвучил комик Андрей Бочаров.