Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.

Две женщины заявили, что иллюзионист подверглись сексуальному насилию со стороны иллюзиониста. Официальные обвинения 45-летнему Блейну пока не выдвинуты. Сам Блейн и его представитель отказались общаться с журналистами.

В 2017 году модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании. По ее словам, инцидент имел место летом 2004 года в частном доме в лондонском районе Челси. Позднее это обвинение рассыпалось, британский Скотланд Ярд отказался от расследования.