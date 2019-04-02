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Помпео обсудил с главой МИД Румынии «российскую агрессию» в Черном море 

ТАСС + ещё 1 15 минут назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обсудил "российскую агрессию" в Черном море с находящимся с визитом в Вашингтоне главой МИД Румынии Теодором Мелешкану. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино.
"Они обсудили наше тесное сотрудничество в области безопасности с Румынией, верным союзником по НАТО, выполняющим свои обязательства по оборонным расходам, а также проблемы, стоящие перед НАТО на восточной границе. В частности, они говорили о российской агрессии в Черном море и роли Румынии в содействии безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — сказал дипломат.
По его словам, главы внешнеполитических ведомств также обсудили "важность усилий Румынии по борьбе с коррупцией, которая подрывает ее демократические институты и способствует злонамеренному влиянию противников".
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что главы МИД альянса обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
29 марта группа кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО вошла в Черное море.
Как заявили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса, эта миссия была давно запланирована и не связана с президентскими выборами на Украине 31 марта, их главой целью является проведение маневров Sea shield — 2019 ("Морской щит — 2019"). Три страны альянса (Румыния, Болгария, Турция) имеют выход к Черному морю, и НАТО регулярно проводит учения и патрулирование в Черном море с целью поддержания адекватного сдерживания и военной готовности, продолжили в штаб-квартире альянса.
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В мире , Армия , МИД , ИТАР-ТАСС , Румыния , США
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