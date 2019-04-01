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Имущество Коломойского арестовано в Киеве по решению суда 

Рамблер + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество ряда компаний, принадлежащих группе «Приват», совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом сообщает РИА «Новости».
Имущество арестовано в рамках расследования дела о выводе денежных средств из «Приватбанка» в 2014 году.
Так, арестовано имущество 10 компаний группы «Приват», в том числе тепловозы и платформы Никопольского завода ферросплавов и Товкачевского ГОКа.
По мнению следствия, должностные лица «Приватбанка» в 2014 году выдали кредиты 42 компаниям, подконтрольным группе «Приват», учредителями которых являются более 50 нерезидентов, аффилированные с этой группой, под залог имущественных прав на товар на суммы от 18 млн до 73 млн долларов. Эти компании перечислили 100% предоплаты на счета ряда фирм якобы с целью получения товаров, однако поставка так и не состоялась. Денежные средства не были возвращены в сроки, предусмотренные договорами, и кредиты не были погашены.
Следователь отметил, что в связи с этим в 2016 году государство во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено национализировать «Приватбанк» и докапитализировать его за счет бюджетных средств на 116,8 млрд гривен (4,2 млрд долларов).
Комментарии33
В мире , Происшествия , Украина , Игорь Коломойский
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