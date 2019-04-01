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Пока вы не уснули: что Зеленский потребует у Путина, новое оружие России 

Рамблер 7 минут назад

В России выросли пенсии

Пенсии примерно четырех миллионов россиян выросли с 1 апреля, сообщает ТАСС.

Кремль ответил Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует украинские территории.

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

В России применили галлюцинационное оружие

В ходе учений бойцы инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулинов продемонстрировали обеспечение прохождения мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район.

Зеленский сказал, что потребует у Путина

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что бы он потребовал во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

Экзитполы продемонстрировали раскол Украины

Украинские журналисты составили политический портрет избирателя действующего президента Украины Петра Порошенко.

Проблемный борт: почему упал самолет с Наталией Филевой

Самолет, на котором разбилась одна из богатейших женщин России Наталья Филева, был проблемным, сообщает «Газета.ru».

В России предложили отбирать у женщин фамилии мужей

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить мужчинам право забирать свои фамилии у жен в случае развода.

Флешмоб российских учителей возбудил Британию

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
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В мире , Видео , Наталия Филева , Владимир Петров , Дмитрий Песков , Наталья Филева , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газета.Ru , Daily Mail , ИТАР-ТАСС
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