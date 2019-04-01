В НАТО проигнорировали выборы на Украине

В НАТО не стали комментировать выборы на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать выборы на Украине , сообщает ТАСС. Глава НАТО объяснил, что выборы на Украине продолжаются, предстоит второй тур, после которого альянс будет давать комментарии. «Выборы на Украине продолжаются и поэтому пока преждевременно их комментировать, впереди будет следующий тур», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек назвал выборы «путем демократии» и подчеркнул важность честного и справедливого выборного процесса. 31 января на Украине прошли выборы президента страны. Во второй тур, согласно предварительным итогам голосования, проходят Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко . Второй тур состоится 21 апреля.