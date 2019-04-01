В НАТО проигнорировали выборы на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать выборы на Украине, сообщает ТАСС.
Глава НАТО объяснил, что выборы на Украине продолжаются, предстоит второй тур, после которого альянс будет давать комментарии.
«Выборы на Украине продолжаются и поэтому пока преждевременно их комментировать, впереди будет следующий тур», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек назвал выборы «путем демократии» и подчеркнул важность честного и справедливого выборного процесса.
31 января на Украине прошли выборы президента страны.
Во второй тур, согласно предварительным итогам голосования, проходят Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля.